W końcu hybryda laptopa i tabletu, która ma sen

Firma Lenovo zaprezentowała hybrydę laptopa i tabletu, która na papierze ma dużo sensu. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid to niezwykle ciekawy sprzęt.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat wiele było podejść do sprzętów hybrydowych. Najczęściej nie wychodziły one najlepiej, bo albo Android nie sprawdza się w trybie laptopa, albo Windows nie nadaje się do używania jako tablet. Firma Lenovo postanowiła podejść do tego inaczej i zaoferowała hybrydę, która na papierze ma sens.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, bo tak nazywa się nowe urządzenie, to prawdziwa hybryda laptopa i tabletu. Są to dwa sprzęty zamknięte w jeden obudowie i to w dosłownym znaczeniu. W trybie laptopa mamy system Windows, a w trybie tabletu Androida. Jakby tego było mało, to dla każdego z nich są osobne podzespoły.

Laptop korzysta z procesora Intel Core Ultra 7 oraz systemu Windows 11. Z kolei w trybie tabletu do gry wchodzą układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i Android 13. Jednak to nie wszystko. Producent pozwala nawet na korzystanie z nich jednocześnie. W Windowsie możliwe jest uruchomienie niewielkiego okna z podglądem na aplikacje z Androida.

Uzupełnieniem specyfikacji jest 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2,8K oraz odświeżaniu 60 Hz. Jak na tablet wydaje się trochę duży, ale ułatwieniem może być możliwość korzystania z klawiatury oraz gładzika i to także w wersji bezprzewodowej, po fizycznym odłączeniu ich od ekranu.

Wydaje się, że Lenovo przygotowało jedną konfigurację urządzenia z 32 GB pamięci RAM i dyskiem 1 TB dla Windowsa oraz 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane dla Androida. Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2024 roku w rekomendowanej cenie 1999 dolarów.

Zobacz: Ładujesz tak telefon? Zapomnij. Idzie przyszłość

Zobacz: MSI Claw A1M. Konkurent dla ASUS ROG Ally, ale z procesorem Intela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo