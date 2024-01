Ładujesz tak telefon? Zapomnij. Idzie przyszłość

Belkin wyszedł przez szereg. Ta ładowarka do iPhone'a postawi świat na głowie.

Belkin zaprezentował pierwszy na świecie dodatek do iPhone'a, opatrzony certyfikatem Works with DockKit firmy Apple. Integracja docka ze smartfonem umożliwia zupełnie nowe korzystanie z iPhone'a jako kamery.

Belkin Auto-Tracking Stand Pro działa z DockKit

Auto-Tracking Stand Pro to fascynujące połączenie ładowarki indukcyjnej, stojaka pod smartfon i głowicy pod aparat sterowanej elektrycznie. Dzięki integracji z oprogramowaniem iPhone'a przez DockKit głowica może poruszać się tak, by śledzić wskazane obiekty w kadrze. Wynalazek Belkina może obracać się w zakresie 360°, a smartfon można umieścić pod kątem od 0 do 90° – cała regulacja odbywa się automatycznie. Samodzielne filmowanie czy prowadzenie prezentacji będzie proste jak nigdy wcześniej. Oczywiście możesz nagrywać obiema kamerami.

Warto dodać, że Belkin Stand Pro może ładować iPhone'a indukcyjnie z mocą 13 W i ma własny akumulator, który zapewni 5 godzin pracy. W zestawie znajduje się także kabel o długości 1,5 m i zasilacz 30 W. Tworzywa sztuczne użyte w tej konstrukcji w 75% pochodzą z recyklingu.

Urządzenie zostało wycenione na 179,99 USD. Belkin jeszcze nie podaje dokładnej daty dostępności, ale na stronie można zapisać się do newslettera i natychmiast otrzymać powiadomienie.

Podstawka magnetyczna BoostCharge Pro 3-w-1

Nowy standard ładowania bezprzewodowego Qi2 to serce tej podstawki, ładującej trzy urządzenia jednocześnie z mocą 15 W. Została zaprojektowana specjalnie do sprzętu firmy Apple i obsługuje także szybkie ładowanie zegarków Apple Watch Series 7 i nowszych oraz optymalne ładowanie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Co najmniej w 75% materiału, z którego została wykonana, pochodzi z recyklingu

Podstawka wejdzie do sprzedaży w marcu w cenie 149,99 USD.

Magnetyczny powerbank BoostCharge Pro ze stopką

Magnetyczny powerbank Qi2 wykorzystuje możliwość ładowania indukcyjnego smartfonów z mocą do 15 W. Miłym dodatkiem jest stopka, pozwalająca postawić smartfon na stole. Powerbanki dostępne są w wariantach czarnym i białym o pojemności 5000, 8000 i 10000 mAh, mają możliwość ładowania przelotowego (jednoczesne ładowanie smartfonu i powerbanka kablem USB-C) i współpracują z etui magnetycznymi i MagSafe. Obudowa zawiera przynajmniej 72% plastiku z odzysku.

Powerbanki będzie można kupić już w marcu. Ceny zależą od pojemności: 59,99 USD, 79,99 USD i 99,99 USD.

4-portowa ładowarka USB-C GaN 200 W BoostCharge Pro (200 W)

Nowa 4-portowa ładowarka sieciowa USB-C GaN może ładować 4 urządzenia jednocześnie z mocą do 200 W. Obsłuży nawet laptopy gamingowe, przy czym inteligentna alokacja mocy pozwoli utrzymać ładowane urządzenia w optymalnym stanie. No i przestrzeń robocza będzie dzięki niej wyglądać bardzo porządnie. Ładowarka ma wymiary 92 × 118,5 × 35,5 mm i waży 650 g. Obudowa jest wykonana w co najmniej 72% z materiałów z odzysku.

Ładowarka zostanie wprowadzona do sprzedaży w marcu w cenie 129,99 USD.

Stacja dokująca GaN Core 6-w-1 (130 W)

Belkin pokazał także malutką stację dokującą GaN, zdolną zasilić podłączony sprzęt z łączną mocą do 130 W. Wyposażono ją w port HDMI zdolne przesłać obraz 4K, 2 porty USB-A dla starszych urządzeń, 2 porty USB-C (1 z zasilaniem 96 W) oraz gigabitowy port Ethernet. To idealny towarzysz smukłego laptopa lub tabletu.

Cena stacji dokującej to 139,99 USD.

Wszystkie opisane tu nowości będzie można niebawem kupić w wybranych sklepach na świecie. Czekamy z niecierpliwością.

Źródło zdjęć: Belkin

Źródło tekstu: Belkin