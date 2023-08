Rząd wybrał laptopy dla czwartoklasistów. Te modele trafią do uczniów

Rząd zdecydował, jakie laptopy trafią we wrześniu do czwartoklasistów. Wybór poszczególnych modeli uzależniony jest od regionu.

Rząd wybrał część laptopów, które trafią we wrześniu do czwartoklasistów. Na razie zapadła decyzja w przypadku zaledwie 8 z 73 regionów, ale daje to pogląd, jakie urządzenia mogą być wybierane także w pozostałych częściach Polski. Teraz po stronie dostawców leży dostarczenie komputerów w odpowiednim terminie.

Laptopy dla czwartoklasistów

Decyzja zapadła w przypadku 8 z 73 regionów. W większości Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na modele Dell Latitude 3540, które trafią między innymi do regionów: miasto Łódź, warszawsko-zachodniego, radomskiego, suwalskiego oraz siedleckiego.

Poza tym w regionach sandomiersko-jędrzejewskim i chełmsko-zamojskim do uczniów trafią modele HP ProBook 440 G9, a w bydgosko-toruńskim modele Acer TravelMate P2 TMP215-54.

W każdym z regionów wybrana została oferta o najniższej cenie. Ta wahała się od 2939,70 do 2950,77 zł za komputer, co mieści się w zakładanym budżecie. W kolejnych umowach cena maksymalna zakupu zostanie ustalona na najniższym poziomie, jaki udało się uzyskać w pierwszej rundzie, czyli właśnie 2939,70 zł.

Teraz firmy mają maksymalnie 40 dni na dostarczenie komputerów, co oznacza, że te mogą nie być dostępne dla uczniów w dniu rozpoczęcia nauki. Minister Cyfryzacji wierzy jednak, że zamówienie uda się zrealizować wcześniej.

Zgodnie z procedurą, po podpisaniu umów wykonawczych, firmy mają maksymalnie 40 dni na dostarczenie komputerów do szkół, ale przewidujemy, że w części przypadków ten czas może być krótszy.

- mówi Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W sumie w tym roku ma być zakupionych 394346 laptopów o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Otrzymają je wszyscy uczniowie czwartych klas szkół publicznych i niepublicznych.

Zobacz: Polscy kierowcy wykiwali Orlen. Tankują taniej bez limitów

Zobacz: Młodzi nie chcą banków. Znaleźli lepszą opcję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com, Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji