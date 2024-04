Acer pokazał nowego laptopa. Ma być tanio i kompaktowo

Szukasz nowego laptopa? Zależy Ci na sprzęcie z gwarancją, który będzie poręczny w podróży? Rozwiązaniem może być nowy Acer Chromebook Plus 514.

Chociaż wielu czytelników Telepolis ma wydajne PC, które radzą sobie z graniem w rozdzielczości 4K, to jest to tylko część rynku. Zdecydowanie więcej komputerów stacjonarnych i laptopów jest wykorzystywana do pracy, surfowania po sieci czy oglądania filmów i seriali. A do tego nie trzeba wcale drogiego potwora.

Acer Chromebook Plus 514 ma kosztować od 2099 złotych

To zapewne dlatego Acer zdecydował się rozszerzyć swoją ofertę Chromebooków. Nowy model należy do wyżej pozycjonowanej serii, która oferuje lepszą specyfikację ale przy zachowaniu bardzo przystępnej ceny.

Acer Chromebook Plus 514 to laptop wyposażony w procesor Intel Core i3-N305, który oferuje 8 rdzeni i 8 wątków z taktowaniem do 3,8 GHz. Całość doprawiona 8 GB pamięci RAM DDR5 oraz SSD o pojemności do 512 GB. Obudowa ma grubość do 20,5 milimetrów, a masa wynosi 1,4 kilograma.

Ekran to rozwiązanie 14-calowe z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) z jasnością do 300 cd/m2. Wbudowane głośniki wspierają technologię DTS Audio i skierowane są do góry, co zapewnia najlepsze wrażenia dźwiękowe. Oczywiście nie zabrakło tutaj łączności Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i wbudowanej kamery.

Laptopy Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) zadebiutują w Polsce w czerwcu. Sugerowane ceny mają się zaczynać od około 2099 złotych, co czyni je jednymi z tańszych nowych propozycji na rynku.

Zobacz: Kingdom Come: Deliverance II jeszcze w tym roku. Jest zwiastun

Zobacz: NVIDIA GeForce NOW z nowymi grami. Jest parę klasyków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne