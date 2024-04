NVIDIA GeForce NOW z nowymi grami. Jest parę klasyków

Lubisz grać w gry? Twój PC nie radzi już sobie z nowościami? Nie ma problemu! Wystarczy sięgnąć po GeForce NOW, które doczekało się nowych tytułów.

GeForce NOW towarzyszy nam już od 2015 roku, a NVIDIA cały czas rozwija i ulepsza swoją usługę grania w chmurze. Dzięki temu posiadacze starszych czy tańszych zestawów komputerowych oraz laptopów mogą się cieszyć najnowszymi tytułami AAA. Usługa jest też dostępna na wybranych smartfonach i telewizorach.

W tym tygodniu pojawia się gra od polskiego studia

Według oficjalnych danych dostępne jest już grubo ponad 1500 gier, a lista ta regularnie wydłuża się z tygodnia na tydzień. W tym tygodniu dostajemy łącznie osiem nowych produkcji, chociaż nie są to największe hity.

Na szczególną uwagę zasługuje "No Rest for the Wicked", czyli aRPG od twórców serii Ori. Nie można też nie wspomnieć o mrocznej strzelance "Evil West" polskiego studia Flying Wild Hog. Na koniec zostaje nam klasyka, czyli pierwsze trzy części "Tomb Raider" w zremasterowanym wydaniu. Pełna lista wygląda następująco:

Kill It With Fire 2 (od 16 kwietnia w Steam)

The Crew Motorfest (od 18 kwietnia w Steam)

No Rest for the Wicked (od 18 kwietnia w Steam)

Evil West (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Lightyear Frontier (Steam)

Tomb Raider I-III Remastered (Steam)

Usługę NVIDIA GeForce NOW można wypróbować za darmo, z godzinnym ograniczeniem czasowym dla pojedynczej sesji. Są również dostępne płatne plany oferujące lepszą jakość obrazu i więcej FPS bez ograniczeń. Do skorzystania z propozycji Zielonych wystarczy podstawowy komputer i połączenie z internetem.

