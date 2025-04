Raspberry Pi z nowymi ładowarkami. Większa moc i nie tylko

Fani Raspberry Pi z pewnością zdają sobie sprawę, że Brytyjczycy od jakiegoś czasu zaczęli uważnie kontrolować akcesoria oferowane przez autoryzowanych sprzedawców. Wszystko po to, by komfort użytkowania z "Malinki" był jak największy. To właśnie dlatego do sprzedaży trafiły oficjalne karty pamięci oraz SSD , które oferują dobrą wydajność i cenę.

Cena w Polsce to około 73,50 złotych



Popularność ładowarek do Raspberry Pi szybko wykroczyła poza świat minikomputerów. Użytkownicy zaczęli sięgać po nie także do zasilania innych urządzeń USB, ponieważ wyróżniały się wysoką jakością, niezawodnością i niską ceną. Jednak 27 W to 2025 roku już zbyt mało - szczególnie przy ładowaniu laptopów, co stało się motywacją do stworzenia nowej, ulepszonej wersji 45 W. Najważniejsze zmiany to: