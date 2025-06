Ktoś w Media Expert zgubił jedno zero. Sprzęt był za 275 zł, a jest za 19,99 zł

Czemu więc piszę o takim sprzęcie? Ponieważ jego obecna, promocyjna cena wypada naprawdę atrakcyjnie. Za jedyne 19,99 zł, czyli w cenie małego kebaba, możecie mieć coś, co da Wam może mniej jednorazowej radości, niż mieszane mięso, mieszany sos, ale za to będziecie mogli się nim cieszyć o wiele dłużej . Mowa tu o głośniku mobilnym SBS Music Hero w czerwonym kolorze.

SBS Music Hero

Jego największym atutem są niewielkie wymiary. Jest to walec o średnicy 9 cm i wysokości 6,2 cm. Można go więc bez problemu zabrać wszędzie, zwłaszcza że waży on jedynie 143 gramy. Oferuje on 3 W mocy. Imprezy nim więc nie rozkręcimy, jednak podłączony do smartfona da nam przyjemniejsze wrażenia z oglądania filmów, czy słuchania audiobooków lub podcastów. A wszystko to za 19,99 zł.