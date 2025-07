Biedronka przeceniła popularne ostatnio urządzenie. Cena wymiata

Biedronka wie jak zachęcić klientów do zakupów. W dniach od 26 lipca do 31 sierpnia 2025 zakupimy ten konkretny model kostkarki za 299 złotych. Cena regularna urządzenia to 499 złotych, dlatego warto się pospieszyć, bowiem mimo faktu, że promocja trwa dość długo, to jednak może ono zniknąć z półek znacznie wcześniej.

Kostkarka do lodu Lafe Ice Cube Maker 120 W, 1l

Trzeba przyznać, że to bardzo elegancki model kostkarki, który będzie ładnie prezentował się na naszym kuchennym blacie. Nawet jeśli nie jest on jakiś duży. Kompaktowe i wydajne urządzenie, które szybko i sprawnie przygotuje świeże kostki do napojów, zmieści się nawet w niewielkiej kuchni. Pojemnik zmieści 1 litr wody, co sprawia że urządzenie będzie idealnym wyborem na co dzień, oraz na spotkanie w większym gronie. Można ją ze sobą zabierać na wszelkiego rodzaju imprezy.