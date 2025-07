W Lidlu za jedyne 29,99 i 39,99 zł. Leć, póki jeszcze są

Lidl przecenia ładowarki i kable

Od wczoraj (28 lipca) w Lidlu dostępne są między innymi dwie ładowarki marki eXc. Do wyboru jest model CUBE o mocy 25 W oraz SLIM, który charakteryzuje się mocą 20 W. W obu przypadkach pozwolą one na dość komfortowe i szybkie naładowanie baterii w telefonie, tablecie czy innym urządzeniu, np. konsoli. Cena? Jedyne 39,99 zł.

Poza tym w tym samym czasie w Lidlu pojawiły się też kable USB, również marki eXc. Tutaj do wyboru są modele USB-C na USB-C oraz USB-C na Lightning. W obu przypadkach mówimy o długości 2 metrów. Z opublikowanego zdjęcia wynika też, że obsługują one moc do 60 W, więc idealnie będą współpracowały z ładowarkami. Cena to zaledwie 29,99 zł.