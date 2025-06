Nintendo Switch 2 na sterydach. Wystarczy mała modyfikacja

Entuzjaści modyfikacji konsol mają powód do radości. NVNTLabs - modder i deweloper akcesoriów gamingowych - udostępnił szczegóły projektu SDEX2M2, którego celem jest umożliwienie podłączenia SSD M.2 2230 do nowego Nintendo Switch 2. Jest to projekt open source dostępny w serwisie GitHub, a dokumentacja zawiera komplet schematów oraz listę podzespołów potrzebnych do samodzielnego zbudowania adaptera.