To koniec tanich kart graficznych AMD. Magazyny są puste

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały złożenie taniego PC lub wymianę karty graficznej. Ze sklepów znikają Radeony RX 6600.

Nie jest tajemnicą, że AMD i NVIDIA odpuściły sobie niski segment cenowy w przypadku kart graficznych nowej generacji. Zarówno w ramach serii Radeon RX 7000, jak i GeForce RTX 4000 w polskich sklepach nie znajdziemy nowych układów w cenie poniżej 1200 złotych. Wyjątkiem są co najwyżej chwilowe promocje.

Seria AMD Radeon RX 6000 debiutowała w 2020 roku

To właśnie dlatego wielu konsumentów wciąż chętnie kupuje starsze generacje, układy Intel ARC Alchemist oraz używany sprzęt. Wygląda jednak na to, że już niedługo sytuacja się pogorszy. Zwłaszcza dla fanów Czerwonych, którzy będą mieli jeszcze mniejszy wybór.

Chińskie źródła donoszą, że AMD skończyło z produkcją rdzeni dla kart graficznych Radeon RX 6600. Zapasy magazynowe większości partnerów albo już się skończyły, albo są na wykończeniu. Potwierdza to zniknięcie tego modelu ze sklepów w Azji, a więc podobnej sytuacji należy się też spodziewać niedługo w Europie.

Amerykanie skupiają się teraz podobno na generacji Radeon RX 7000, co pokrywałoby się z wcześniejszymi doniesieniami o powstawaniu modeli Radeon RX 7400 i RX 7300. Do tego czasu producenci kart graficznych mają wciąż oferować słabszego Radeona RX 6500 XT, który dostępny będzie przynajmniej do końca roku.

Decyzja ta wydaje się naturalna, biorąc pod uwagę, że seria Radeon RX 6000 korzysta z przestarzałej już architektury AMD RDNA 2, a w przyszłym roku planowana jest już premiera architektury AMD RDNA 4. Pozostaje tylko liczyć, że tym razem Czerwoni nie zapomną o konsumentach z nieco cieńszymi portfelami.

Źródło zdjęć: AMD, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Board Channels, oprac. własne