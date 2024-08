Phison potwierdza. Nadciągają bardzo wydajne SSD

Penetracja rynku przez SSD nowej generacji idzie wolniej niż zakładano. Na szczęście postępy dokonywane są również w przypadku nośników PCIe 4.0 x4.

Chociaż na rynku dostępnych jest już sporo SSD z interfejsem PCI Express 5.0, to nie cieszą się one wybitną popularnością. Są droższe, często nie mieszczą się w laptopach i konsolach, a dodatkowo nie są wspierane przez starsze komputery. To właśnie dlatego producenci cały czas wydają kolejne modele PCI Express 4.0.

Mowa o maksymalnej wydajności do 7400 MB/s

Podczas wydarzenia Future of Memory and Storage 2024, które odbywało się w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, Phison zaprezentował nowy kontroler. Ma on podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

Phison E29T to 4-kanałowy kontroler z interfejsem PCIe 4.0 x4 dla nośników półprzewodnikowych typu DRAM-less. Wykonany został w litografii 12 nm od TSMC i obsługuje kości 3D TLC NAND oraz 3D QLC NAND o maksymalnej pojemności do 8 TB. Trafi zarówno do SSD w formacie M.2 2230, jak M.2 2280.

Deklarowana wydajność wynosi do 7400 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 200 000 IOPS dla operacji losowych. Oczywiście wszystko będzie zależeć od użytych pamięci.

Pierwsze SSD wyposażone w Phison E29T mają pojawić się pod koniec roku. Będą to głównie flagowe modele w ofertach dużych producentów, a co ważniejsze powinno być taniej niż w przypadku nośników PCIe 5.0 x4. Obejdzie się też bez dodatkowego radiatora, pozwalając na wygodny montaż w handheldach i laptopach.

