Dziwny procesor Intela przetestowany. Wynik pozytywnie zaskakuje

W sieci pojawiły się testy najnowszego procesora Amerykanów. Nie chodzi jednak wcale o nadciągające serie Intel Lunar Lake lub Arrow Lake.

Mimo trwającej afery z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji, które mają problemy ze stabilnością i degradacją, Niebiescy wypuścili w lipcu cichaczem nowe układy. Mowa o jedenastu różnych modelach pozbawionych energooszczędnych rdzeni typu E. Znajdziemy tutaj tylko wysokowydajne rdzenie typu P.

Najlepiej wypada wydajność jednowątkowa

Skupiono się na seriach Intel Core i5, Core i7 oraz Core i9 w klasycznych wersjach, odblokowanych oraz z niższym taktowaniem i poborem mocy. Zaciekawieni? Dobrze się składa, bo przetestowano flagowy model.

Intel Core i9-14901KE to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, dysponujący taktowaniem bazowym 3,8 GHz i do 5,8 GHz w trybie Turbo. Sprawdzony on został w programie testowym Geekbench 6. Platformą testową był serwer do gier od CloudSky, wyposażony w 128 GB pamięci RAM i system operacyjny Windows 10.

Mowa o wyniku 3018 punktów dla wydajności jednowątkowej i 16 308 punktów dla wydajności wielowątkowej. Tym samym zależnie od zadania będzie się on plasował między Intel Core i9-14900KF, a Core i7-14700KF lub w przypadku obciążenia całego CPU, między Core i9-12900K i Core i7-13700K, które dysponują 16-rdzeniami.

Na chwilę obecną nowych procesorów nie znajdziemy w sklepach i prawdopodobnie się to nie zmieni, nie licząc platform jak AliExpress. Nowe układy nie zostały zaprojektowane z myślą o segmencie konsumenckim, a rynku OEM (gotowe zestawy komputerowe) oraz serwerach.

