AMD Ryzen 5 9600X podkręcono do prawie 7 GHz

Overclockerzy wzięli już na celownik nowe procesory AMD. Pierwsze wyniki napawają optymizmem, chociaż w domowych warunkach można o tym zapomnieć.

Wczoraj z lekkim opóźnieniem zadebiutowały na rynku procesory nowej generacji, czyli układy AMD Ryzen 9000. Na start dostaliśmy dwa słabsze modele - Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X. Pierwsze recenzje wypadają pozytywnie, chociaż ceny w polskich sklepach odstraszają od zakupu. Jest po prostu drogo.

Trzeba było jednak sięgnąć po ciekły azot

Wczoraj nowymi CPU zajmowali się dziennikarze i youtuberzy, a dzisiaj mamy już pierwsze wyniki pracy ekstremalnych overclockerów. Jedno z nowych dzieci AMD udało się podkręcić do prawie 7 GHz.

Alva "Lucky_Noob" Jonathan, czyli znany entuzjasta z Indonezji, z pomocą ciekłego azotu osiągnął taktowanie 6999,4 MHz na procesorze AMD Ryzen 5 9600X. Reszta platformy składała się z płyty głównej MSI MEG X670E ACE oraz zestawu pamięci RAM DRR5 firmy TeamGroup. Komputer korzystał z systemu Windows 10.

Co ważne wynik ten udało się osiągnąć bez wyłączania rdzeni lub wątków. Tym samym podkręcony AMD Ryzen 5 9600X jest aktualnie najwydajniejszym procesorem 6-rdzeniowym na platformie HWBOT w testach Cinebench 2024 (Multi core) oraz Y-Cruncher Pi-BBP-10b.

To zapewne nie koniec rekordów serii AMD Ryzen 9000, bo serią z pewnością zainteresują się również bardziej profesjonalni overclockerzy. Trzeba jednak pamiętać, że o takich wynikach w domowych warunkach można zapomnieć. Co więcej pierwsze recenzje sugerują, że domowe podkręcanie nie ma tym razem sensu - skok wydajności jest niewspółmierny do skoku poboru mocy i temperatur.

Zobacz: Warhammer oraz Prince of Persia dołączają do GeForce NOW

Zobacz: Fractal Refine, czyli ergonomiczne fotele gamingowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HWBot

Źródło tekstu: oprac. własne