Koniec chińskich iPhone'ów. Apple będzie produkował je gdzieś indziej

Tylko co piąty iPhone sprzedawany w USA nie pochodzi z Chin

Obecnie około 80% iPhone’ów sprzedawanych w USA powstaje w Chinach, co przekłada się na ponad 60 milionów urządzeń rocznie. Apple planuje podwoić produkcję w Indiach, aby całkowicie pokryć zapotrzebowanie amerykańskiego rynku do końca 2026 roku. W marcu 2025 r. firma wysłała z Indii do USA rekordowe 600 ton iPhone’ów, co odpowiada około 1,5 miliona urządzeń. Produkcja w Indiach jest obecnie o 5–10% droższa niż w Chinach, głównie z powodu wyższych ceł na komponenty i kosztów logistycznych. Apple i jego partnerzy, Foxconn i Tata, mają już trzy fabryki w Indiach i budują kolejne dwie, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Chiny nie chcą łatwo oddać swojej pozycji w łańcuchu dostaw Apple'a. Według doniesień chińskie władze opóźniają lub blokują eksport sprzętu produkcyjnego do Indii, co wydłuża czas realizacji zamówień i zmusza dostawców do szukania alternatywnych dróg transportu. Mimo to Apple przyspiesza działania, m.in. poprzez utworzenie „zielonego korytarza” na lotnisku w Chennai, co skróciło czas odprawy celnej z 30 do 6 godzin.