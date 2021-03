Komputer stacjonarny Huaweia debiutuje poza Chinami

Huawei kontynuuje wchodzenie do kolejnych sektorów rynku. Teraz pierwszy komputer stacjonarny chińskiej firmy debiutuje poza Chinami.

Huawei został zmuszony do ucieczki do przodu. Tym samym firma wprowadziła swój system operacyjny, swoje aplikacje Petal, bardziej przyłożyła się do rynku elektroniki noszonej, tabletów czy laptopów. Huawei pojawił się tez w sektorze górnictwa, rolnictwa, monitorów i komputerów stacjonarnych. Urządzenia z tych dwóch ostatnich kategorii pojawiły się w pierwszej kolejności w Chinach, jednak na szczęście Huawei nie zarezerwował ich wyłącznie dla swojej ojczyzny. Monitor pojawił się nawet w Niemczech. Komputer pojawił się właśnie na pierwszym rynku zagranicznym - jest nim Malezja.

Nowy komputer nazywa się Huawei MateStation S. Z przodu znajdują się złącza USB-A, USB-C oraz słuchawkowe 3,5 mm. Z tyłu są cztery kolejne USB-A, HDMI oraz Ethernet. Są też dwa miejsca do podłączenia monitorów. Komputer ma procesor AMD Ryzen 5 4600G. W kwestii pamięci jest to 8 GB RAM (3200 MHz DDR4) oraz 256 GB SSD. Huawei nie zapomniał o preinstalowanym Windowsie 10 oraz Huawei Share. Zestaw zawiera także autorski monitor Huaweia o przekątnej 23,8 cala, myszkę oraz klawiaturę. Sprzedaż modelu jeszcze się nie zaczęła, dlatego nie znamy jeszcze cen w Malezji.

Źródło tekstu: gizchina, wł