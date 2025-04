Kindle streści to, co już czytałeś i pozwoli łatwiej wrócić do lektury

Korzyści są oczywiste

Recaps wydają się pomocne dla czytelników, którzy chcą odświeżyć fabułę przed sięgnięciem po kolejną część serii. Amazon porównuje to do segmentów "w poprzednim odcinku" znanych z seriali telewizyjnych. Dzięki streszczeniom generowanym przez AI czytelnicy mogą szybko przypomnieć sobie kluczowe wydarzenia, postacie i wątki, bez konieczności ponownego czytania całych tomów .

Tylko czy AI nie będzie próbował zmyślać?

Jednym z głównych zagrożeń związanych z wykorzystaniem generatywnej AI jest możliwość "halucynacji", czyli generowania treści, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym tekście książki. Jednak i na to jest pomysł w Amazonie, taki bardzo analogowy.

Rzecznik Amazonu, Ale Iraheta, zapewnił TechCrunch, że streszczenia są dokładne, dzięki wykorzystaniu technologii AI i moderacji przez ludzi. Nie zmienia to jednak faktu, że Amazon zaleca korzystanie z nowości na własne ryzyko, a to jednoznacznie pokazuje, że obawy o zmyślanie faktów przez AI są wciąż jak najbardziej uzasadnione.

Nas to nie dotyczy

W Polsce czytniki Amazonu nawet nie doczekały się oficjalnego spolszczenia menu, a co dopiero mówić o nowoczesnych bajerach zza oceanu. Polskich książek Kindle nie będzie próbował podsumowywać. Recaps nie działają też jeszcze poza USA, co czyni prawdopodobieństwo spotkania się z funkcją jeszcze mniejszym w przypadku polskich czytelników. Usługa będzie jednak stopniowo zwiększała swój zasięg, w tym trafić ma też do aplikacji mobilnej Kindle.