W kartach graficznych pękają komory parowe

W niektórych kartach graficznych dochodzi do uszkodzenia komory parowej i problemów z chłodzeniem.

W kartach graficznych GeForce RTX 3080 oraz Radeon A6000 uszkodzeniu ulegają komory parowe. Są one popękane, a w środku znajduje się niebieska substancja. Temperatury takich modeli sięgają 100 stopni Celsjusza.

Uszkodzone komory parowe w kartach graficznych

Informacja pochodzi z koreańskiego serwisu QuasarZone, który trafił na dwie karty graficzne z uszkodzoną komorą parową. Dochodzi do nich prawdopodobnie z powodu reakcji chemicznej. Dalsze zagłębienie tematu ujawniło niebieską substancję obok urwanych, miedzianych elementów. To zapewne utleniona forma miedzi.

Dziury w komorze parowej spowodowały zmiany ciśnienia, które zakłóciły przepływ ciepła w układzie i doprowadziły do wzrostu temperatur. W obu przypadkach dochodziły one nawet do 100 stopni Celsjusza.

Jednak nie ma powodów do obaw. Po pierwsze, obie karty mają ponad 3 lata. Poza tym wielokrotnie miały zdejmowany radiator i nakładany TIM (Thermal Interface Material), więc dużo przeszły. Gdyby problem był większy, to zapewne już wcześniej usłyszelibyśmy o podobnych przypadkach. To prawdopodobnie jednostkowa sprawa i posiadacze podobnych kart nie powinni mieć powodów do obaw.

