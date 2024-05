NVIDIA Rubin to kolejna generacja. Premiera jest odległa

NVIDIA nie ma zamiaru zwalniać tempa. Zieloni postawili pierwszy kamień milowy w rozwoju akceleratorów następnej generacji, czyli rodziny Rubin.

Nie jest żądną tajemnicą, że NVIDIA jest obecnie liderem na rynku akceleratorów AI. Ich układy sprzedają się nie na sztuki, a na kontenery. To wynik o jakim AMD czy Intel mogą tylko pomarzyć. Zieloni jednak nie mają zamiaru dać nadrobić konkurencji zaległości i pracują już nad kolejnymi układami.

NVIDIA R100 ruszy z masową produkcją w 2025 roku

Najnowsze informacje sugerują, że Amerykanie poczynili znaczne postępy w przypadku kolejnej generacji. Akceleratory mają nosić nazwę NVIDIA Rubin, co nawiązuje do Very Rubin. Mowa o astronomce, która miała znaczący wkład w zrozumieniu ciemnej materii oraz była pionierem w temacie szybkości rotacji galaktyk.

Układy NVIDIA R100 mają korzystać z litografii TSMC N3 (3 nm) oraz pamięci HBM4, a masowa produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2025 roku. Oznaczałoby to, że prezentacja oraz wysłanie pierwszych egzemplarzy do największych partnerów nastąpi wcześniej, zapewne w połowie 2025 roku.

Szczegóły na temat specyfikacji wydajności pozostają na tym etapie tajemnicą. Mówi się jednak o budowie modułowej w procesie produkcji EUV FinFET, technologii TSMC CoWoS-L oraz ośmiu stosach pamięci.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne