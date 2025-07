Media Expert z genialną promocją dnia. Gracze pokochają ten sprzęt

MSI MAG 27C6PF

Jest to 27-calowy monitor Full HD z panelem wykonanym w technologii VA. Oferuje on czas reakcji matrycy na poziomie zaledwie 0,5 ms, oraz odświeżanie do 180 Hz. Dzięki dwóm portom HDMI 2.0b, oraz jednemu DisplayPort 1.2a możemy podłączyć do niego aż trzy urządzenia. Na przykład naszego PC, Nintendo Switch i PS5. Dodatkowo oferuje on wyjście AUX, więc słuchawki możemy podpiąć bezpośrednio do niego. A wszystko to za jedyne 609 zł.