Górnicy zacierają ręce. Koniec z ograniczoną wydajnością w kopaniu

Karty graficzne znowu podrożeją? Jest to całkiem możliwe, przynajmniej w przypadku układów NVIDIA GeForce RTX 3000. Pojawiły się bowiem doniesienia o programie zdejmującym blokadę LHR, która ogranicza wydajność w kopaniu kryptowalut.

Już od ponad roku dostępność kart graficznych w sklepach jest niewielka, a ich ceny bardzo wysokie. Powodów jest sporo - szaleństwo na kopanie kryptowalut, pandemia COVID-19, sytuacja na rynku półprzewodników, drogi transport morski czy spekulanci (tzw. scalperzy) to tylko kilka z najważniejszych czynników.

Zabezpieczenie LHR na kartach RTX 3000 zostało złamane?

Sytuacja zdawała się powoli wracać do normy, a wszystko dzięki coraz wyższym rachunkom za energię elektryczną oraz dość niskiej wartości popularnych krytpowalut. Przynajmniej porównując sytuację do kwot z listopada czy grudnia 2021 roku, do których jeszcze daleka droga dla Bitcoina czy Ethereum.

Niestety - nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich graczy, którzy czekali na tanie karty graficzne. Sytuacja może znowu zmienić się na gorsze. Czemu? Wszystko za sprawą najnowszego narzędzia, które ma rzekomo zdejmować LHR z kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000, czyli najnowszej rodziny Ampere.

Amerykanie wyposażyli fabrycznie swoje układy w algorytm, który ma za zadanie wykrywać do czego używana jest karta graficzna. Gdy nie jest to granie lub (klasyczna) praca, a kopanie cyfrowego złota to wydajność układu zostaje sztucznie obniżona. Zabezpieczenie chociaż było już częściowo obchodzone, to uznawane było do tej pory za skuteczne. Karty bez LHR były wyraźnie droższe.

W internecie pojawiły się doniesienia o programie "NVIDIA RTX LHR v2 unlocker by Sergey", który podobno zdejmuje zabezpieczenie LHR z serii NVIDIA GeForce RTX 3000. Autor twierdzi, że program modyfikuje, flashuje, a nawet wykonuje kopię zapasową BIOS-u. Odblokowany hashrate ma wyglądać następująco:

RTX 3060 LHR V2 - do 49 MH/s

- do 49 MH/s RTX 3060 Ti LHR - do 61 MH/s

- do 61 MH/s RTX 3070 LHR - do 57 MH/s

- do 57 MH/s RTX 3070 Ti - do 69 MH/s

- do 69 MH/s RTX 3080 LHR - do 100 MH/s

- do 100 MH/s RTX 3080 Ti - do 115 MH/s

- do 115 MH/s RTX A2000 - do 46 MH/s

- do 46 MH/s RTX A4000 - do 67 MH/s

- do 67 MH/s RTX A4500 - brak danych

- brak danych RTX A5000 - do 110 MH/s

Co więcej prócz zmodyfikowanego przez program BIOS-u potrzebne nam są też specjalne sterowniki, które pobierane są z prywatnego serwera Sergieja. A to oznacza, że mogą by problemy by kartę graficzną wykorzystywać w tym samym momencie lub na zmianę do grania i kopania, bez reinstalacji sterowników.

Autor twierdzi, że cała operacja jest bezpieczna. Program jednak nie jest jeszcze dostępny i trudno to sprawdzić samemu. Wszystkim czytelnikom zalecamy ostrożność - zarówno nieautoryzowany BIOS, jak i sterowniki niosą ze sobą spore zagrożenie. Mowa zarówno o możliwości uszkodzenia karty graficznej, jak i kradzieży danych z komputera. W końcu program wcale nie musi robić tego co obiecuje.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne