Intel szykuje przynajmniej 5 nowych kart graficznych. Są dowody

Linux nieoczekiwanie zdradził informację o następnej generacji kart graficznych Intela, czyli serii ARC Battlemage. Niebiescy cały czas pracują nad nowymi GPU.

W 2022 roku na rynek kart graficznych wkroczył nowy gracz - Intel. Początki serii ARC Alchemist były wyboiste za sprawą niskiej dostępności w sklepach i niedopracowanych sterowników. Sytuacja jednak została szybko opanowana, a Niebiescy aktualnie zdają się jako jedyni pamiętać o graczach z chudszymi portfelami.

Premiera nastąpi zapewne nie wcześniej niż w Q1 2025

Nie jest tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery nowszej i wydajniejszej serii ARC Battlemage. Tym jednak razem Amerykanie milczą jak zaklęci. Nie znamy ani daty premiery, ani możliwej wydajności, ani nawet konkretnych modeli. Na szczęście w sieci pojawiły się nowe, nieoficjalne informacje.

Linux wzbogacił się o pięć nowych ID, które dotyczą jądra graficznego Xe DRM-Next i wydają się być powiązane z generacją Battlemage. Mowa o "0xE202", "0xE20B", "0xE20C", "0xE20D" i "0xE212". Nie jest to zapewne ostateczna liczba modeli, które zobaczymy w sklepach, a część z nich może dotyczyć próbek inżynieryjnych.

Niestety to jedyne nowe wiadomości, nie ma tutaj nawet skrawka specyfikacji czy wyników wydajności. Jednak przedsmak możliwości nowej architektury poznamy już niedługo, bowiem korzystać z niej ma również (w mocno okrojonej wersji) tegoroczna seria mobilnych procesorów Intel Lunar Lake.

Intel ARC Battlemage zobaczymy zapewne nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2025. Plotkowało się co prawda o końcówce 2024 roku, ale wygląda to mało prawdopodobnie przy braku jakichkolwiek przecieków i premierze w tym okresie flagowych modeli AMD i NVIDII, co zabiłoby sprzedaż układów Intela.

Zobacz: Złe wieści dla fanów AMD. Platformy X870 dopiero we wrześniu

Zobacz: Kioxia wyprzedzi Samsunga? Śmiałe plany Japończyków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Phoronix, oprac. własne