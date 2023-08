Masz Intela? Dostaniesz darmowy skok wydajności

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla układów Intela przyniosła miłą niespodziankę. Mowa o fabrycznym OC, które podnosi wydajność.

W zeszłym roku do grona producentów kart graficznych w postaci AMD i NVIDII dołączył trzeci duży gracz - Intel. Niebiescy za sprawą serii ARC Alchemist postanowili zaatakować segment od dawna ignorowany przez pozostałe z wymienionych firm, czyli układy z niskiej i średniej półki cenowo-wydajnościowej.

Najnowsze sterowniki Intela podkręcają GPU o 150 MHz

Początki Intela na rynku kart graficznych były problematyczne. Głównie za sprawą niskiej dostępności w sklepach i niedopracowanych sterowników. To jednak z czasem się zmieniło i teraz sytuacja wygląda lepiej.

Jak donosi redakcja Neowin, najnowsze sterowniki z oznaczeniem 31.0.101.4644 dla kart graficznych Intela to nie tylko szereg poprawek błędów oraz optymalizacji w grach i programach, ale też spora niespodzianka. Nowe oprogramowanie uaktualnia również BIOS (do wersji 20.0.1064) w układach od Niebieskich.

Przynajmniej jeden model w ofercie Intela, Arc A380, dostaje po tym zabiegu fabryczne OC z 2000 do 2150 MHz na rdzeniu. To oczywiście zauważalnie podnosi współczynnik wypełniania pikseli i wypełniania tekstur o +7,5%, a to zaś przekłada się na wyższą wydajność w grach przy zachowaniu identycznego TDP (75 W).

Co ciekawe zmiany w życie wchodzą nie tylko na referencyjnych kartach graficznych Intela, ale również modelach od firm trzecich. Potwierdzono to między innymi w przypadku ASRocka. Jest to dobra informacja zwłaszcza dla posiadaczy tańszych modeli. Te z wyższej półki są już często fabrycznie podkręcone przez producenta nawet do 2450 MHz. Tak czy siak trudno narzekać na darmową wydajność.

Źródło zdjęć: ASRock, Neowin

Źródło tekstu: Neowin, oprac. własne