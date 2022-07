Masz układ Intela? To jedno ustawienie zwiększa wydajność o 15%

Myślałeś, że Twój komputer z Intelem jest wydajny? Nic bardziej mylnego! Jego wydajność mogła być sztucznie zawyżana w programach testowych przez jedno ustawienie w sterownikach. Różnica jest spora.

W połowie czerwca na rynku debiutowały nowe układy graficzne Intela do komputerów stacjonarnych. Nie mamy tutaj jednak na myśli zintegrowanych rozwiązań jakie znajdujemy w procesorach, a niezależne karty zewnętrze. Dokładniej pierwszego przedstawiciela serii Intel ARC Alchemist.

Intel APO ma jedno zadanie, czyli oszukiwanie

Na poligon testowy wybrano Chiny, a pierwszym autorskim modelem okazał się GUNNIR ARC A380 Photon. Jednak opisywana karta ma trafić również na inne rynki, a my doczekamy się wersji od bardziej znanych w Polsce producentów jak ASUS, GIGABYTE czy MSI. Jak na razie dostępność jest jednak niewielka.

Jak donoszą dotychczasowi posiadacze kart graficznych Intel ARC A380 jedno z ustawień w najnowszych sterownikach potrafi znacząco wpłynąć na wydajność. Mowa o "Advanced Performance Optimizations", nazywanym w skrócie APO, którego zadaniem jest... oszukiwanie.

APO to szereg optymalizacji pod wybrane benchmarki, czyli aplikacje testowe. Co ważne, autorzy takich programów jak UL od 3DMark kategorycznie ich zabraniają. W końcu to przeczy szybkiej idei pomiaru wydajności, który ma dać pogląd na (zbliżoną) wydajność w prawdziwych grach i programach.

Najnowsze sterowniki Intela z oznaczeniem 30.0.101.1743 BETA są pierwszymi, które zostały zaakceptowane przez zespół UL, a tym samym pozwalają na generowanie zweryfikowanych wyników w benchmarku 3DMark. My zaś wreszcie możemy poznać różnicę "z" i "bez" wspomagacza od Niebieskich.

Intel ARC A380 sparowany z procesorem Intel Core i7-11700K w scenariuszu 3DMark Time Spy osiągał wcześniej około 5757 punktów, zaś w 3DMark Port Royal było to około 1854 punktów. Aktualnie zaś jest to 4929 i 1780 punktów. Mowa więc o wydajności gorszej kolejno o około 15% i 4%.

Po co komukolwiek takie coś jak "Advanced Performance Optimizations"? Optymistycznie można powiedzieć, że to dla fanów bicia rekordów. Praktycznie zaś wydaje się, że to zwykłe oszustwo i nikt nie liczył na jego wykrycie. W końcu sporo "pseudotesterów" na YouTube testuje karty wyłącznie w benchmarkach...

