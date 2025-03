Seria Radeon RX 9070 sprzedaje się 10x lepiej niż poprzednicy

Następny krok to tańsze modele z serii Radeon RX 9060

Co więcej, AMD w ostatnich tygodniach zbliżyło się do 50% udziału w rynku kart graficznych w Japonii, za co w dużej mierze odpowiada właśnie seria Radeon RX 9070. Chociaż pojawiły się plotki o sprzedaniu aż 200 tysięcy egzemplarzy kart z serii Radeon RX 9000, to firma oficjalnie zaprzeczyła tym doniesieniom. Jednak z dotychczasowych danych wynika, że sprzedaż nadal pozostaje wyjątkowo wysoka.