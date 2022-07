Rdzeń nowych Radeonów będzie mniejszy niż przypuszczano

AMD pochwali się kunsztem w projektowaniu GPU? Nowy rdzeń będzie mniejszy niż zakładano i to nie tylko z powodu zastosowania nowszej litografii.

Jeszcze w tym roku czeka nas premiera nowych kart graficznych. Mowa zarówno o układach AMD Radeon RX 7000, NVIDIA GeForce RTX 4000, jak i kolejnych modelach z serii Intel Arc. Uwagę skupiają na sobie zwłaszcza Czerwoni i Zieloni, którzy przygotowali naprawdę wydajne propozycje.

Seria RX 7000 może nas zaskoczyć pod wieloma względami

Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 mają być oparte na nowej architekturze RDNA3. Wykorzysta ona nie tylko nowszą litografię od TSMC, ale również budowę modułową. Prócz tego nie zabraknie szeregu optymalizacji i wprowadzenia nowych technologii, takich jak chociażby interfejs PCI Express 5.0.

Topowy model ma zostać oparty na rdzeniu AMD Navi 31. Będzie to skomplikowane GPU składające się z jednego układu GCD (Graphics Complex Die) oraz sześciu MCD (Memory Complex Die). Zgodnie z najnowszymi doniesieniami nowy rdzeń ma być znacznie mniejszy niż w odpowiedniku aktualnej generacji.

GCD w AMD Navi 31 ma mieć rozmiar zaledwie 350 mm², gdy rdzeń w AMD Navi 21 miał 520 mm². Warto jednak pamiętać, że wcześniej mowa była o monolicie, czyli jednym GPU, bez tak wyraźnego podziału na GCD i MCD. Tym samym nie można tutaj porównywać wspomnianych liczb 1 do 1. Szacunkowo jednak AMD Navi 21 bez kontrolera pamięci i Infinity Cache ma około 375 mm², a więc nadal więcej niż AMD Navi 31.

Dokładny rozmiar MCD pozostaje na razie nieznany, ale podejrzewa się, że będzie to około 40 mm² dla każdego układu. Łącznie dałoby nam więc to około 590 mm². A to już wartość zbliżona do rozwiązania konkurencji, czyli rdzenia NVIDIA AD102, który powinien mieć około 600 mm².

GCD 350mm²+ — Greymon55 (@greymon55) July 19, 2022

Skąd te różnice między generacjami? Oczywiście prócz nowszego procesu produkcji sterowniki dla nowych kart graficznych wskazują, że Amerykanie uprościli układ. Dokonano tego pozbywając się zbędnych i starych rozwiązań jak XGMI, Global Data Share (GDS), Legacy Geometry Pipeline czy Legacy Scan Converter.

Na koniec warto przypomnieć, że AMD szykuje prawdopodobnie jeszcze bardziej zaawansowany rdzeń AMD RDNA 2. Powinien on dysponować dwoma układami GCD i bliżej nieokreśloną liczbą MCD. Przełożyłoby się to na 16 384 procesorów strumieniujących. To zaś powinno pozwolić nawiązać wreszcie walkę z NVIDIĄ w najwyższym segmencie wydajności i/lub wydać udany układ dla profesjonalistów.

Zobacz: Karty graficzne Intel Arc nie wspierają kopania kryptowalut

Zobacz: Planujesz kupno nowej karty graficznej? Uważaj na pułapkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, ShutterStock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne