Oto europejski smartfon blokujący chińskie i amerykańskie badziewie

Jolla Phone z rekordami przedsprzedaży

Projekt, który wystartował w grudniu 2025 roku, odniósł zaskakujący sukces – w zaledwie trzy miesiące firma zebrała 10 000 przedpremierowych zamówień, co oznacza ponad 5 milionów euro w sprzedaży. Produkcja Jolla Phone ruszy w drugim kwartale 2026 roku, a montaż końcowy odbędzie się w Salo, Finlandii – tym samym mieście, w którym niegdyś powstawały legendarne telefony Nokii.

Nie chodzi tylko o sprzęt, lecz o niezależność. Budując własny system od podstaw, możemy zagwarantować jego integralność i bezpieczeństwo – podkreśla Sami Pienimäki, CEO Jolla.

Sailfish uruchamia aplikacje z Androida... ale bez szpiegowania

System Sailfish OS, oparty na Linuksie, stanowi dziś jedną z czterech niezależnych platform mobilnych obok iOS (Apple), Androida (Google) i HarmonyOS (Huawei). To jedyne w pełni europejskie rozwiązanie, które nie wysyła danych użytkowników do serwerów Big Tech.

Smartfon oferuje też fizyczny przełącznik prywatności, pozwalający jednym ruchem odłączyć mikrofon, kamerę i czujniki. Co istotne, Jolla Phone obsługuje również aplikacje Androida dzięki technologii AppSupport – użytkownicy mogą korzystać z komunikatorów, bankowości czy serwisów społecznościowych bez konieczności logowania do ekosystemu Google.

Specyfikacja? Taka dość umiarkowana, ale powinna wystarczyć

Pod względem technicznym Jolla Phone oferuje ekran AMOLED 6,36” Full HD+, układ SoC MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 lub 12 GB RAM i 256 GB pamięci z możliwością rozszerzenia kartą pamięci do 2 TB, aparaty Sony 50 Mpix i 13 Mpix (szeroki kąt) oraz 32 Mpix do selfies, wymienialną przez użytkownika baterię 5500 mAh, łączność 4G i 5G, WiFi 6, czytnik linii papilarnych i wymienialne tylne panele telefonu (biały, czarny lub pomarańczowy).