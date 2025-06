Jeśli to się dzieje z Twoim Switchem 2 to natychmiast zgłoś się do serwisu. Możesz stracić znacznie więcej, niż konsolę

Switch 2 problem z baterią

Przyczyną są uwalniane z niej gazy. Problem ten związany jest z wadą konstrukcyjną i będzie się pogłębiał wraz z dalszym użytkowaniem urządzenia, które jest nim dotknięte. Ostatecznie może on doprowadzić do rozszczelnienia baterii, co może zakończyć się jej samozapłonem, a nawet eksplozją.

Oznacza to, że granie na Switchu 2 z wybrzuszeniem na tyle obudowy może zakończyć się poważnymi poparzeniami, lub nawet pożarem domu. Dlatego też jeśli zauważycie taką nieprawidłowość, to natychmiast wyłączcie konsolę i zgłoście się z nią do serwisu. Nintendo jest świadome problemu i podchodzi do niego poważnie. Obecnie nie jest znana skala tego zjawiska. Możliwe, że ogranicza się ono tylko do baterii z pojedynczej partii. Jednak liczba zgłoszeń takich jak to jest coraz większa.