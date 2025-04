Karty graficzne nie dla turystów. Brzmi absurdalnie, ale ma sens

Wychodzi taniej niż w kraju, nawet wliczając w to lot do Japonii

W rezultacie przy wejściach do sklepów i na półkach pojawiły się tabliczki informujące, że modele GeForce RTX 5090 i RTX 5080 są przeznaczone wyłącznie do "użytku krajowego". Jednak sprzedawcy nie mają żadnego sposobu, by weryfikować status rezydenta przy kasie i zakaz ma głównie charakter symboliczny. Mimo to sygnalizuje rosnącą frustrację sklepów i klientów, którym coraz trudniej znaleźć wymarzoną kartę na półce.