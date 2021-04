Jabra PanaCast 50 i 20 - debiutują nowe rozwiązania do wideokonferencji

Jabra PanaCast 50 i PanaCast 20 to nowoczesne urządzenia przeznaczone do wideokonferencji, zaprojektowane z myślą o pracy w środowisku hybrydowym.

W ofercie Jabry pojawiły się dwa nowe rozwiązania, przygotowane specjalnie z myślą o zmianach które nastąpiły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i szerokiej popularyzacji pracy w modelu hybrydowym. PanaCast 50 i PanaCast 20 to dedykowane urządzenia wideokonferencyjne, które swoimi możliwościami znacznie wykraczają ponad to, co mogą zaoferować klasyczne kamery internetowe.

Jabra PanaCast 50

Jabra PanaCast 50 to zaprojektowane pod kątem sal konferencyjnych. Jego najważniejszym elementem są trzy kamery wideo, każda o rozdzielczości 13 MP, o łącznym kącie widzenia 180 stopni. Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, a dzięki funkcji inteligentnego kadrowania dba także o to, by w centrum uwagi zawsze pozostawały najważniejsze elementy: aktualny mówca, notatki na tablicy itd.

Za wysokiej jakości dźwięk odpowiada aż osiem wbudowany mikrofonów. Urządzenie wyposażono także w cztery głośniki: po dwa nisko- i wysokotonowe. Wszystko po to, żeby zagwarantować jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku podczas wirtualnych spotkań. Urządzenie współpracuje z wszystkimi popularnymi platformami do wideokonferencji, w tym m.in. Microsoft Teams i Zoom, a do sprzedaży trafi 15 czerwca 2021 roku w cenie 1065 euro (ok. 4880 zł).

Jabra PanaCast 20

Jabra PanaCast 20 w swoich założeniach klasycznej kamerze internetowej. Urządzenie będzie jednak mogło się pochwalić wysoką jakością obrazu w rozdzielczości 4K oraz inteligentnym zoomem z obsługą funkcji picture-in-picture. Do sprzedaży trafi 1 sierpnia 2021 roku w cenie 267 euro (ok. 1220 zl).

Źródło zdjęć: Jabra

Źródło tekstu: Jabra