iPhone 16 w wersji 256 GB kupisz dziś w takiej cenie, że iPhone 16e traci sens

iPhone 16 256 GB: warto dopłacić 500 zł

Bezsprzecznie tak. O ile sama wyższa wydajność jest czymś, czego nie odczuje nikt, kto nie będzie próbował odpalać gier typowych dla PC i konsol. Jednak pojedyncze oczko aparatu w tak drogim smartfonie daje się już we znaki. Dodatkowo zbliża się lato. Ciemniejszy ekran aż o 800 nitów może być mocno odczuwalny podczas korzystania ze smartfona w pełnym słońcu. Największym brakiem jest natomiast ten związany z MagSafe. To eliminuje dostęp do wielu użytecznych akcesoriów, w tym powerbanków, które można podłączyć do plecków urządzenia i traktować ich jak zwykłe etui. Wszystko to razem wzięte sprawia, że iPhone 16 za 3999 złotych jest o wiele atrakcyjniejszym wyborem.