iPhone 16 Pro Max kupisz dziś kilkaset złotych taniej. Koło takiej okazji trudno przejść obojętnie

iPhone Pro Max to najwyższy model popularnych smartfonów od Apple, jaki znajdziemy dziś na rynku. Jedyne, co je wyróżnia, to warianty pamięci . Tak się akurat składa, że ten z 256 GB jest dziś dostępny w naprawdę atrakcyjnej promocji i może być Wasz kilkaset złotych taniej .

iPhone 16 Pro Max

To jeden z tych smartfonów, którego specyfikacji nie trzeba nikomu przybliżać. Niezainteresowani i tak machną na niego ręką, a fani marki wyrecytują ją wybudzeni w środku nocy. Warto wiedzieć tylko tyle, że jest to wydajnościowa bestia zdolna odpalać gry typowe dla PC i konsol. Prawdziwy fotograficzny kozak i fenomen jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Smartfon, który nie musi mieć potężnej baterii, ponieważ przyciąga powerbanki z MagSafe jak magnes i nie jest to przenośnia. Czy jak kto woli: to po prostu najlepszy iPhone dostępny na rynku. A kupicie go dziś znacznie taniej.