iPhone 15 1050 złotych taniej. Śpiesz się, to nie potrwa długo
iPhone 15 teoretycznie nie jest najświeższym smartfonem. Mówimy w końcu o konfiguracji z 2023 roku. Jednak w tej promocji staje się on niezwykle atrakcyjnym wyborem.
Mówimy tu o wariancie 512 GB, za którego w obniżonej o 1050 zł cenie przyjdzie nam zapłacić 3499 zł. Czyli aż 500 zł mniej niż za iPhone 17e w wersji 512 GB. Dodatkowo iPhone 15, mimo nieco niższej wydajności, oferuje o wiele lepszy, podwójny aparat. Pamiętajmy także, że to właśnie od tego modelu standardem stało się złącze USB-C. Nie musimy więc się obawiać, że kabel nie będzie nam pasował do niczego. Tym samym, jeśli zastanawiałeś się nad zakupem nadchodzącego iPhone 17e, to ta promocja jest o wiele ciekawszą alternatywą.
iPhone 15 aż 1050 zł taniej
Spójrzmy na samo urządzenie. Mamy tu 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2556 × 1179 pikseli. Jego sercem jest układ Apple A16, który wciąż jest w czołówce procesorów w smartfonach. Wspiera go 6 GB RAM, co w przypadku iOS jest wartością jak najbardziej wystarczającą — piszę to z perspektywy wieloletnego użytkownika iPada z 4 GB RAM i wielomiesięcznego iPhone 16 z 8 GB RAM. Obydwa działają bardzo podobnie i wciąż świetnie.
Na pokładzie mamy 512 GB miejsca, co ma sens, biorąc pod uwagę wysoką wydajność i naprawdę dobre aparaty 48 + 12 Mpix. Nie zabrakło tu NFC, MagSafe, czy wsparcia dla e-SIM. A to wszystko za 3499 zł.