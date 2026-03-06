iPhone 15 1050 złotych taniej. Śpiesz się, to nie potrwa długo

Mówimy tu o wariancie 512 GB, za którego w obniżonej o 1050 zł cenie przyjdzie nam zapłacić 3499 zł. Czyli aż 500 zł mniej niż za iPhone 17e w wersji 512 GB. Dodatkowo iPhone 15, mimo nieco niższej wydajności, oferuje o wiele lepszy, podwójny aparat. Pamiętajmy także, że to właśnie od tego modelu standardem stało się złącze USB-C. Nie musimy więc się obawiać, że kabel nie będzie nam pasował do niczego. Tym samym, jeśli zastanawiałeś się nad zakupem nadchodzącego iPhone 17e, to ta promocja jest o wiele ciekawszą alternatywą.