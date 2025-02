iPhone 13 za mniej, niż 2000 złotych. To smartfon, który wciąż jest warty zakupu

Sprzęt

Wśród telefonów do 2000 złotych znajdziemy masę świetnych propozycji wśród urządzeń na Androidzie. Jednak tu pojawiają się dwie kwestie. Po pierwsze: są to smartfony z... no cóż, z Androidem. I chociaż sam korzystam z tego systemu dość namiętnie i to na dwóch różnych urządzeniach, to nie każdemu musi on odpowiadać. Kolejną kwestią są rozmiary urządzeń. Te są stosunkowo duże.