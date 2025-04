iPad Pro z procesorem M4 kupisz dziś 500 zł taniej. To najmocniejszy tablet ARM na rynku

iPad Pro ma olbrzymi potencjał jeśli chodzi o bycie samodzielnym tabletem graficznym. Znajdziemy na nim także szereg programów do edycji grafiki, muzyki, czy montażu filmów . Jest to więc urządzenie, które znajdzie zastosowanie także w pracy profesjonalistów, chociaż raczej jako dodatkowe urządzenie na czas wyjazdów, a nie główna stacja robocza. Tu natomiast mamy model z najnowszym układem Apple M4 , który jest naprawdę mocarnym, a zarazem energooszczędnym kawałkiem krzemu. A dziś może on być Wasz za jedyne 4499 zł, czyli 500 zł taniej.

iPad Pro 11-cali M4

Mowa tu o 11-calowym modelu z 256 GB wbudowanej pamięci i w kolorze Gwiezdnej Czernii. Czy to dużo? No cóż, sam korzystam z MacBooka Air M4 i wciąż nie natknąłem się na problem brakującego miejsca na dysku. Warto także pamiętać, że iPady radzą sobie z dyskami zewnętrznymi. Jeśli zaś chodzi o łączność, to oczywiście mamy do czynienia z wariantem Wi-Fi. A wszystko to za jedyne 4499 zł.