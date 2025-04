iPad jako komputer? Przecieki mówią, że nadchodzą wielkie zmiany

I chociaż jest to impreza dla deweloperów, to podczas niej poznajemy zmiany i nowości w systemach Apple. Najnowsze plotki wskazują, że użytkownicy iPadów mogą dostać coś, na co czekali od wielu lat. Chodzi tu mianowicie o zmianach w interfejsie iPadOS , które mają go upodobnić do MacOS . Dodatkowo ma dojść coś w stylu pracy w oknach i poprawiona zostanie wielozadaniowość. W ten sposób korzystanie z iPada jak z laptopa ma być jeszcze prostsze i sensowniejsze.

iPad OS jak MacOS

Zmiany te mają być widoczne dopiero po połączeniu iPada z klawiaturą Magic Keyboard. Nie wiadomo, czy sparowanie iPada z klawiaturą Bluetooth innego producenta również je wywoła. Dodatkowo nie jest także pewne, czy nowe możliwości obejmą podstawowego iPada, czy tylko modele z układami Apple MX. Warto także pamiętać, że to tylko plotki. Apple może nie chcieć dodawać bardziej zaawansowanych opcji do iPad OS z obawy, że tablety będą kanibalizowały MacBooki z serii Air. Sam przez ponad rok korzystałem z podstawowego iPada z klawiaturą, który skutecznie zastępował mi laptopa i gdyby miał interfejs bardziej dostosowany pod mysz z klawiaturą, oraz GIMP-a, to pewnie wciąż byłoby to moje podstawowe narzędzie pracy. Dziś natomiast działa głównie jako drugi ekran. Z drugiej strony to mogłaby być odpowiedź Apple na Chrome OS, bez wydawania taniego MacBooka. To jednak tylko spekulacje. Prawdy dowiemy się w czerwcu podczas imprezy.