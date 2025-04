Intel szykuje zmiany płyt głównych. Wiemy jakie CPU obsłużą te gniazda

Intel LGA 1954 stworzono z myślą o Nova Lake-S

Intel LGA 1954 to nowy typ gniazda dla płyt głównych. Stworzono go z myślą o nadchodzącym procesorze Nova Lake-S w wersji desktopowej. Nova Lake-S jest ulepszoną wersją rodziny Arrow Lake-S, która zebrała rozczarowujące recenzje. "Niebiescy" chcą usprawnić NPU w Nova Lake-S i dodać nowe funkcje procesorowi. Relatywnie szybkie wprowadzenie LGA 1954 ma pozwolić na zostawienie w tyle Arrow-Lake S i jego odświeżonej wersji Core Ultra Series 2, które są kompatybilne z LGA 1851.

Nova Lake-S ma wejść do sprzedaży w drugiej połowie 2026 r. Spodziewane zmiany to zwiększenie liczby rdzeni - do 16 P-Cores i 32 E-Cores, a takie warianty mają być dostępne zarówno w wersji desktop, jak i laptop. Wzmianka o LGA 1954 pojawia się w manifeście wysyłkowym na stronie NBD LTD. Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia ze strony Intela, jakiego gniazda będą używać procesory Nova Lake-S, ale pokrywałoby się to z dotychczasowymi działaniami firmy, która przeciętnie wprowadzała nowe gniazda co dwie generacje.