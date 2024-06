Intel znalazł przyczynę problemów z procesorami, ale się nie przyznaje

Intel miał znaleźć przyczynę problemów ze stabilnością procesorów Core 13. i 14. generacji. Jednak firma się do tego nie przyznaje.

Kilka tygodni temu okazało się, że część procesorów Intel Core 13. i 14. generacji ma problem ze stabilnością. Dotyczył on przede wszystkim gier i programów, które wymagały dużej mocy obliczeniowej. Początkowo Niebiescy uznali, że to wina producentów płyt, którzy nadmiernie podbijają napięcia układów, co prowadziło do problemów. Jednak najnowsze wieści sugerują, że problem leżał gdzieś indziej.

Problemy ze stabilnością procesorów Intela

Serwis Igor's Lab twierdzi, że dotarł do dokumentacji Intela, z której wynika, że udało się znaleźć główną przyczynę problemów ze stabilności, i wcale nie chodzi o zbyt wysokie napięcia, ustawiane przez producentów płyt głównych. Winny miał być mikrokod algorytmu eTVB, który również prowadził do podwyższonych napięć.

Analiza awarii (FA) procesorów SKU K 13. i 14. generacji wskazuje na zmianę minimalnego napięcia roboczego na procesorach, których dotyczy problem, wynikającą ze skumulowanego narażenia na podwyższone napięcia rdzenia. Analiza firmy Intel wykazała, że potwierdzonym czynnikiem przyczyniającym się do tego problemu jest podwyższone napięcie wejściowe do procesora spowodowane poprzednimi ustawieniami systemu BIOS, które umożliwiają procesorowi pracę z częstotliwościami i napięciami turbo, nawet gdy procesor jest w wysokiej temperaturze. Poprzednie generacje procesorów Intel K SKU były mniej wrażliwe na tego typu ustawienia ze względu na niższe domyślne napięcie robocze i częstotliwość.

- czytamy w dokumencie Intela.

Niebiescy mieli już opracować nową wersję mikrokodu, która wyeliminuje problem. Ten podobno został udostępniony producentom płyt głównych, aby wprowadzili go w aktualizacjach BIOS-u. Rzecz w tym, że Intel nie przyznaje się do powyższych informacji. Firma twierdzi, że owszem, znaleziono błąd w mikrokodzie, ale nie on był główną przyczyną problemów ze stabilności. Tak czy siak, warto w najbliższym czasie zaktualizować BIOS, jeśli korzystacie z układów Core 13. i 14. generacji.

