Nowy procesor Intel N100 imponuje wydajnością i niskim zużyciem energii

Procesor Intel N100 pokazuje imponujące możliwości w pierwszych testach. Układ okazuje się bardzo wydajny przy niskim zużyciu energii.

Intel N100 to nowy energooszczędny procesor w ofercie niebieskiego producenta. To układ z rodziny Alder Lake-N, który ma pobierać zaledwie 6 W energii. Pomimo tego okazuje się wydajniejszy niż niektóre procesory 65 W.

Wydajność Intel N100

Jeśli chodzi o specyfikację, to Intel N100 wyposażony jest w 4 fizyczne rdzenie. Nie obsługuje on wielowątkowości, więc mamy tutaj też 4 wątki. Poza tym ma 6 MB pamięci Smart cache oraz maksymalne taktowanie 3,4 GHz. Obsługuje jednokanałowe pamięci DDR4, DDR5 oraz LPDDR5. TDP procesora wynosi 6 W. W ofercie jest też model N200, ale ma on tylko wyższe taktowanie 3,7 GHz.

W teście Geekbench 6 Intel 100 osiąga 1300 pkt w teście jednordzeniowym i 3450 pkt w teście wielordzeniowym. To porównywalne wyniki z układami Core i5-7400 oraz Core i9-9100, których TDP wynosi 65 W. Oba są już dość stare, ale to tylko pokazuje, jak wielka dokonała się poprawa w efektywności energetycznej procesorów. Jeszcze kilka lat temu podobna wydajność wymagała ponad 10-krotnie wyższego zużycia energii.

