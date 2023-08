Tak mają wyglądać procesory Intela z podstawką LGA1851

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie procesora z nową podstawką LGA1851, która trafi do modeli z serii Arrow Lake.

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie procesora, które ma prezentować inżynieryjną wersję układu z podstawką LGA1851. Pokazuje to, jakie zmiany szykują Niebiescy, a tych tylko na podstawie fotografii można wymienić kilka.

Intel LGA1851

Nie ma co ukrywać, pod wieloma względami podstawka LGA1851 jest bardzo podobna do aktualnie wykorzystywanej LGA1700. Podstawowa różnica to więcej aktywnych PIN-ów oraz nieco inna wysokość. IHS w LGA1851 ma mieć od 6,83 do 7,49 mm, gdzie LGA1700 mieści się w zakresie od 6,73 do 7,4 mm.

Poza tym na zdjęciu widzimy, że sam IHS prezentuje się nieco inaczej. Jest przede wszystkim nieco większy. Być może w ten sposób Intel chce uniknąć problemów z wyginaniem procesorów, które przecież trapiły modele z socketem LGA1700.

Nie można też wykluczyć, że jest to prototyp modelu Meteor Lake-S, który ostatecznie nigdy nie trafi do sprzedaży. Pomimo tego pokazuje nam to, jak mogą prezentować się procesory Arrow Lake, bo to w nich Intel ma ostatecznie wykorzystać podstawkę LGA1851. Te mają trafić do sprzedaży w 2024 roku.

