Intel Core i7-14700K jest szybszy od poprzednika, ale ma to swoją cenę

Procesor Intel Core i7-14700K ma być zauważalnie szybszy od swojego poprzednika, ale stanie się to pewnym kosztem.

Na chińskim forum Bilibili pojawiły się wyniki testów procesora Intel Core i7-14700K. Jeśli są prawdziwe, to czeka nas zadowalający wzrost wydajności względem modelu Core i7-13700K, chociaż nie w każdym zastosowaniu. Jednak odbędzie się to pewnym kosztem. Chodzi oczywiście o wzrost zużycia energii.

Wydajność Core i7-14700K

Jeśli chodzi o specyfikację, to Core i7-14700K wyposażony jest w 20 rdzeni w konfiguracji 8+12, więc obsługuje 28 wątków (16+12). Tym samym jest to bogatsza jednostka niż Core i7-13700K, który ma 16 rdzeni (8+8). Do tego nowy procesor ma 33 MB pamięci smart cache (o 3 MB więcej). Taktowanie wynosi 3,4 GHz bazowo oraz do 5,6 GHz dzięki Turbo Boost Max Technology 3.0.

A co z wydajnością? W CPU-Z nowy procesor osiąga 909,7 pkt w teście jednowątkowym, co stanowi poprawę o zaledwie 4 proc. w porównaniu z poprzednikiem. Natomiast w teście wielowątkowym wynik na poziomie 14992,8 pkt jest już o 20 proc. lepszy od Core i7-13700K. W Cinebench R23 rezultaty są lepsze o odpowiednio 4 i 15 proc.

Procesor został też sprawdzonych w grach i tutaj już nie jest tak dobrze. Jedyna zauważalna różnica pojawiła się w CS:GO, przy wykorzystaniu pamięci DDR5-5600. W takim scenariuszu średnia liczba klatek na sekundę wzrosła w porównaniu z i7-13700K z 862 do 880. W pozostałych testach różnice wyniosły po kilka fps-ów, czasami na korzyść starszego układu.

Niestety, odbywa się to kosztem większego zużycia energii i to aż o 30 W. Core i7-14700K pod obciążeniem dobijał do 260,54 W, a Core i7-13700K zatrzymywał się na 231,29 W. Należy jednak pamiętać, że układ mógł być testowany w wersji inżynieryjnej, więc być może Intelowi uda się jeszcze poprawić niektóre parametry.

Procesory Intel Core 14. generacji powinny zadebiutować jeszcze w tym roku, ale dokładna data wciąż nie jest znana.

