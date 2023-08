Wyciekły informacje o kartach GeForce RTX 50. Szykują się zmiany

Do sieci wyciekły ciekawe informacje na temat kart graficznych GeForce RTX 50 z architekturą o nazwie Blackwell. NVIDIA szykuje w ich przypadku pewną zmianę.

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50, jak wynika z aktualnych plotek, zaplanowana jest dopiero na 2025 rok. Pomimo tego już pojawiają się pierwsze informacje na ich temat. Jeśli są prawdziwe, to NVIDIA szykuje pewne zmiany.

NVIDIA GeForce RTX 50

Informacja pochodzi z forum Chiphell. Wynika z niej, że w ramach architektury Blackwell NVIDIA szykuje pięć układów graficznych: GB202, GB203, GB205, GB206 oraz GB207. Podobnie jest w przypadku serii Lovelace (RTX 40) oraz Ampere (RTX 30), przy czym one mają GPU z czwórką w nazwie, ale za to brakuje AD105 i GA105.

Prawdopodobnie nie jest to wielka zmiana, ale jednak Zieloni szykują coś nowego. Producent ma nieco inaczej pozycjonować część swoich kart, ale nie wiemy, co dokładnie to oznacza. Oznaczenia GPU wskazywałyby, że szykuje się większa różnica w wydajności między modelami z wysokiej i niższej półki.

Układ GB202 powinien trafić do najszybszych modeli GeForce RTX 5090 lub ewentualnie RTX 5090 Ti. Z kolei GB203 to — jeśli kierować się serią RTX 40 — RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070. Potem mamy dopiero układ GB205, który powinien być bazą dla RTX 5060 Ti i RTX 5060. Jednak biorąc pod uwagę, że mają powstać jeszcze GB206 i GB207, to może to wyglądać zupełnie inaczej.

Drugim zaskoczeniem może być fakt, że układy mają oznaczenia z serii 200, a nie 100. Te zazwyczaj były zarezerwowane dla odświeżonych GPU, które pojawiały się po kilku miesiącach od premiery standardowych wersji. Nie wiadomo, z czego ma to wynikać. Faktem jest, że to tylko plotki, więc należy do nich podchodzić z dużym dystansem. Im bliżej będziemy premiery, tym więcej będziemy wiedzieć.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz, Tom's Hardware