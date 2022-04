Rekord pobity! Core i9-12900KS ekstremalnie podkręcony

Pobity został rekord taktowania procesora Intel Core i9-12900KS. Jaki wynik udało się osiągnąć?

Intel Core i9-12900KS to najnowszy procesor w portfolio Intela, który jest w tym momencie jedną z najszybszych jednostek dla graczy. O to miano walczy z modelem AMD Ryzen 7 5800X3D, chociaż wiele tutaj zależy od samej gry, w której dokonamy pomiarów i porównania.

Procesor Intela bazowo taktowany jest zegarem 3,4 GHz (rdzenie P), ale w Turbo ich częstotliwość rośnie do 5,5 GHz. To jednak nie wszystko, co można z układu wyciągnąć. Dowiódł tego japoński ekspert od overclockingu, znany pod pseudonimem SHIMIZU.

Rekord taktowania Core i9-12900KS

Japończykowi udało się podkręcić procesor Intel Core i9-12900KS do częstotliwości aż 7503 MHz. Zrobił to przy mnożniku x74 oraz zegarze 101,39 MHz. Procesor zamontowany był na płycie głównej MSI MEG Z690 Unify-X. Chłodzenie to oczywiście ciekły azot, który w tego typu zastosowaniach sprawdza się najlepiej.

Tak ekstremalne podkręcanie ma jednak swoje ograniczenia. Procesor Intel Core i9-12900KS przy zegarze 7,5 GHz miał aktywne tylko 2 rdzenie. Do tego konieczne było wyłączenie SMT.

Nie jest to też najwyżej taktowany procesor w historii. Pod tym względem wciąż niepokonane pozostają jednostki AMD FX-8000, które osiągały grubo ponad 8,5 GHz. Rekordzistą jest model AMD FX-8370 z wynikiem 8722,78 MHz.

Zobacz: Partnerzy AMD pracują już nad płytami dla procesorów Ryzen 7000

Zobacz: To zła informacja w sprawie cen kart graficznych. Szykują się podwyżki?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech