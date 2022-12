Ten nowy procesor Intela będzie prawdziwym hitem

Intel Core i5-13500 może okazać się niezwykle popularny procesorem. Układ w testach wielowątkowych wypada aż o 50 proc. lepiej od swojego poprzednika.

Na chińskim forum Bilibili pojawiły się wyniki testów procesora Intel Core i5-13500. Zostały one przeprowadzone na wersji ES, czyli jednostce inżynieryjnej oraz finalnym produkcie, jak twierdzi osoba zamieszczająca wykresy. Wnioski płynące z testów są bardzo dobre. Układ jest dużo szybszy od swojego poprzednika.

Wyniki wydajności Core i5-13500

W teście CPU-Z procesor uzyskał 768 pkt w teście jednowątkowym i 8227,5 pkt w teście wielordzeniowym. Z kolei z Cinebench R23 wyniki to odpowiednio 1901 oraz 19981 pkt. Dla porównania bezpośredni poprzednik układu, czyli Core i5-12500 w tych samych benchmarkach osiąga wyniki niewiele gorsze w testach jednowątkowych (710 w CPU-Z i 1804 w CR23), ale już dużo gorsze w testach wielowątkowych (5100 w CPU-Z i 12400-12900 w CR23). Tym samym Core i5-13500 wypada o 7 i 55 proc. lepiej od swojego poprzednika.

Tak duży wzrost wydajności z generacji na generacje może wydawać się zaskoczeniem. Jednak wystarczy przyjrzeć się specyfikacji obu układów. Core i5-12500 ma 6 rdzeni i 12 wątków, a jego następca już 14 rdzeni i 20 wątków (6P+8E). Taki wzrost nie mógł obejść się bez wyraźnej poprawy wydajności w zadaniach wielowątkowych.

Nie zmienia to faktu, że jeśli Intel zachowa rozsądną cenę modelu Core i5-13500, to może on być prawdziwym hitem wśród mniej zamożnych użytkowników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Niebiescy zaprezentują nowe układy 3 stycznia, w trakcie targów CES 2023.

Zobacz: Pierwsze dyski SSD PCIe 5.0 trafiły do sklepów. Są absurdalnie drogie

Zobacz: AMD szykuje trzy procesory Ryzen 7000 z 3D V-Cache. Znamy szczegóły

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: HardwareNexus