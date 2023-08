Procesory Intel Core 14. generacji będą droższe. Sporo droższe

Procesory Intel Core 14. generacji, znane jako Raptor Lake Refresh, będą droższe. Dużo droższe, jeśli weźmiemy pod uwagę zapowiadany wzrost wydajności.

Jeśli pogłoski są prawdziwe, to w październiku zadebiutują procesory Intel Core 14. generacji, znane także jako Raptor Lake Refresh. Plotki na ich temat nie są zbyt optymistyczne. Teraz doszły też prawdopodobne ceny i ma być sporo drożej.

Droższe procesory Intel Core

Według najnowszych plotek procesory Intel Core 14. generacji mają być średnio o około 15 proc. droższe od swoich poprzedników. Podwyżka zależy od konkretnego modelu i za jeden zapłacimy 13 proc. więcej (Core i5-14600KF), a za inny nawet 16 proc. (Core i9-14900K). Jednak średnia to właśnie mniej więcej 15 proc.

Może się wydawać, że nie jest to duża podwyżka, ale to jednak dodatkowe kilkaset złotych, które należy wyłożyć na nowe układy. Poza tym pamiętajmy, że wydajność w większości przypadków ma wzrosnąć zaledwie o 3 proc., ponieważ niemal wszystkie modele będą praktyczne identyczne w porównaniu ze swoimi poprzednikami. Jedyna różnica to podwyższone taktowanie o 200 MHz w Boost.

Wyjątek stanowi model Core i7-14700K, który otrzyma więcej energooszczędnych rdzeni E (8+12 zamiast 8+8), dzięki czemu jego wydajność ma wzrosnąć średnio o kilkanaście procent, chociaż to też zależy od konkretnego zastosowania. Na przykład w grach przyrost prawdopodobnie nie będzie aż tak duży.

To wszystko sprawia, że procesory Intel Raptor Lake Refresh raczej nie będą wielkim hitem. Kilkanaście procent wyższa cena za kilka procent wyższą wydajność to nie jest przekonujący argument za kupnem procesorów. Podejrzewam, że wciąż dużo lepiej będzie się sprzedawać 13. generacja CPU Intela.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware