Zaskakujące plotki nt. grafik Intel Arc Alchemist. Będzie ich więcej

Pod koniec drugiego kwartału lub na początku trzeciego powinny zadebiutować desktopowe karty graficzne Intel Arc Alchemist. Może ich być więcej, niż się spodziewaliśmy.

Intel ma duży problem ze swoimi desktopowymi kartami graficznymi. Pierwotnie miały one być już dostępne na sklepowych półkach, ale kolejne opóźnienia sprawiły, że do sprzedaży trafią dopiero na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Oznacza to, że rywalizować będą już praktycznie z GeForce'ami RTX 40 oraz Radeonami RX 7000 i w tej walce są raczej na straconej pozycji.

Intel Arc Alchemist — modele desktopowych kart graficznych

Ale czy na pewno? Do tej pory plotki mówiły przede wszystkim o czterech modelach kart graficznych z serii Intel Arc Alchemist. Najnowsze sugerują, że będzie ich zdecydowanie więcej. Mówi się nawet o siedmiu lub ośmiu konstrukcjach, przy czym jedna z nich ma być dostępna w dwóch wariantach.

Takie wieści przekazał @Komachi_Ensaka, czyli znany informator z Twittera. Według jego wiedzy Intel szykuje przynajmniej siedem modeli desktopowych kart graficznych z serii Arc Alchemist. Mają to być:

A770 16 GB

A770 8 GB

A580

A380

A350

A310

Jeśli chodzi o ich wydajność, to model Arc A770 z 16 GB pamięci ma się plasować gdzieś między RTX 3060 Ti, a RTX 3070. A750 ma być lepszy niż RTX 3060, a A580 iść w parze z RTX 3060. Najsłabsze modele A380, A350 oraz A310 to kolejność wydajność lepsza niż RTX 3050, porównywalna do RTX 3050 oraz lepsza niż Radeon RX 6400, a przynajmniej według plotek.

Być może oferta zostanie poszerzona o jeszcze jeden, najmocniejszy model Intel Arc A780, ale na ten moment to nic pewnego. Jeśli już trafi do sprzedaży, to ma to być konstrukcja limitowana. Zresztą powyższe informacje też należy traktować z dystansem. Pochodzą od znanego informatora, ale to nadal tylko plotki.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech