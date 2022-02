Karty graficzne Intel ARC Alchemist są już na wyciągnięcie ręki?

Polujesz na nową kartę graficzną? Twój upatrzony model jest niedostępny lub zbyt drogi? Już niedługo w sklepach pojawią się układy od trzeciej firmy - Intela. Mają one zaoferować wysoką wydajność w grach i programach, a prócz tego jako pierwsze na rynku będą wspierać nowoczesny standard DisplayPort 2.0.

Obecnie na rynku konsumenckich kart graficznych mamy zaledwie dwie firmy - NVIDIA oraz AMD. Oczywiście konkurują one ze sobą, ale to pierwsza z wymienionych od lat ma dominującą pozycję. Co więcej nawet połączone moce Zielonych i Czerwonych nie są obecnie w stanie sprostać wymaganiom rynku, czyli graczy i górników kryptowalut. W efekcie w sklepach jest mało kart graficznych, a ich ceny są bardzo wysokie.

Intel ARC Alchemist pojawią się jeszcze w tym roku

Sytuacja już niedługo powinna się nieco poprawić, a wszystko za sprawą Intela. Amerykanie szykują się do zaprezentowania dedykowanych kart graficznych. Trafią one niedługo zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Pierwsza generacja nazwana została Intel ARC Alchemist.

Sugerują to zdjęcie opublikowane przez zagraniczny portal VideoCardz. Przedstawiają one kartę graficzną od Intela w niemal finalnej formie. Mowa więc o tradycyjnym, czarnym laminacie i okazałym układzie chłodzenia opartym na aluminiowym radiatorze z miedzianymi rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami. Całość okala plastikowa skorupa. Jedyny szczegół, który zdradza, że to nadal próbka inżynieryjna to dodatkowe piny z tyłu karty graficznej służące do pomiaru bardziej szczegółowych parametrów.

Oglądany przez nas układ Intel ARC Alchemist wyposażono w jedną wtyczkę zasilającą typu 8-pin i jedną typu 6-pin, acz widać, że jest miejsce na zestaw 2x 8-pin. Laminat zdradza, że karta graficzna jest gotowa na osiem kości pamieci, a więc mowa o jednym z wyżej pozycjonowanych modeli z 16 lub 12 GB pamięci VRAM.

W przypadku złącz wideo widać jedno HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 2.0. Intel ma być pierwszym producentem, który zaoferuje w segmencie konsumenckich kart graficznych nowy standard DisplayPort o większej przepustowości. Pozwoli on na obsługę wyższych rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.

Kiedy kart graficznych Intel ARC Alchemist należy spodziewać się w sprzedaży? Producent nie zdradził do tej pory żadnych informacji o premierze. Patrząc jednak na wygląd aktualnych próbek inżynieryjnych oraz coraz więcej przecieków dotyczących wydajności należy zakładać debiut w drugiej połowie 2022 roku.



