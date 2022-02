Najmocniejsza karta graficzna od AMD zadebiutuje na rynku lada moment

Nadciągają odświeżone karty graficzne AMD Radeon skierowane do segmentu konsumenckiego. Doczekają się one między innymi szybszych pamięci VRAM, co zapewni zauważalny skok wydajności i pozwoli na nawiązanie walki z konkurencyjnymi układami w postaci NVIDIA GeForce z serii RTX 3000.

Ostatnie dni to gorący okres dla AMD, a wszystko za sprawą licznych plotek i przecieków dotyczących ich najnowszych kart graficznych. Mowa o konsumenckiej serii Radeon RX 6000, która co prawda debiutowała już na rynku jakiś czas temu i od dawna dostępna jest w sprzedaży, ale zostanie odświeżona o mocniejsze warianty z oznaczeniem Radeon RX 6x50 XT. Mają one pozwolić Czerwonym nawiązać walkę z NVIDIĄ.

Nowe karty graficzne od AMD powinny być o 12,5% wydajniejsze względem dotychczasowych modeli

Najnowsze doniesienia dotyczą najmocniejszego modelu, czyli karty graficznej AMD Radeon RX 6950 XT. Zgodnie z informacjami od internauty o pseudonimie Coreteks, omawiany układ ma zadebiutować na rynku w połowie kwietnia. Co więcej słabszego Radeona RX 6850 XT nie zobaczymy prawdopodobnie wcale.

Stoi to w kontrze do informacji, które publikowane były wcześniej w zagranicznej części internetu. Wskazywały one na premierę odświeżonych Radeonów na przełomie czerwca i lipca. Komu więc wierzyć? Cóż, Coreteks już wcześniej poprawnie typował daty innych premier od Czerwonych jak debiut technologii AMD FidelityFX Super Resolution. Dodatkowo zarówno Czerwoni, jak i Zieloni mają w zwyczaju wypuszczać wpierw mocne modele, a dopiero później słabsze i to właśnie one mogą pojawić się w wakacje.

A co wiemy do tej pory o specyfikacji serii AMD Radeon RX 6x50 XT? Ma być ona oparta na rdzeniach Navi 21 w litografii 7 nanometrów. Główna różnicą względem "zwykłych" Radeonów RX 6000 XT będą szybsze pamięci VRAM. Ich przepustowość skoczy z 16 Gbps do 18 Gbps, co powinno przełożyć się na skok wydajności - przynajmniej na papierze - o 12,5%. To zaś pozwoli wyprzedzić niektóre modele NVIDIA GeForce.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz