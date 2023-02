Intel obniża ceny kart graficznych, bo nikt ich nie chce

Desktopowe karty graficzne Intel nie okazały się wielkim sukcesem. Bliżej im do klapy, o czym świadczy kolejna obniżka cen.

Desktopowe karty graficzne Intela pod względem sprzętowym nie są najgorsze. Oferują wydajność średniej klasy GeForce'ów, czyli tych, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród graczy. Niestety, pod względem oprogramowania jest źle i chociaż Niebiescy cały czas poprawiają, to mleko się rozlało. Kart Intel Arc Alchemist po prostu nikt nie chce.

Intel obniża ceny kart graficznych

Intel obniża cenę karty graficznej Arc A750 w USA, Wielkiej Brytanii oraz Europie. Nowa kwota rekomendowana to kolejno 249 dolarów, 249 funtów lub 259 euro. Dla porównania GeForce RTX 3050 kosztuje około 299 funtów, a w przypadku Niebieskich mówimy przecież o konstrukcji wydajnościowo zbliżonej do RTX 3060.

To pokazuje, jak bardzo producent stara się sprzedać modele zalegające na półkach. A tych jest naprawdę dużo. Jeden z francuskich sklepów ma aż 1233 egzemplarze kart w wersji Limited, czyli tej referencyjnej, produkowanej bezpośrednio przez Intela.

Niebiescy za wszelką cenę starają się zachęcić graczy do kupna ich kart graficznych. Firma dodaje do nich między innymi pełno dodatkowego oprogramowania i gier o wartości nawet kilkuset euro. To jednak za mało, bo jednak wydajność i bezproblemowe działanie są dla użytkowników ważniejsze.

Zobacz: AMD Ryzen 9 7950X3D wygrywa z Intelem w grach

Zobacz: Corsair oferuje od teraz drewniane obudowy komputerowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz