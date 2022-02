Sankcje już uderzają w rosyjskich obywateli, w tym także w graczy

Intel, AMD i NVIDIA sprzeciwiają się agresji Rosji na Ukrainę. Firmy zapowiedziały, że zawieszają dostawy swoich układów do kraju Władimira Putina.

Intel i AMD poinformowały rosyjskich partnerów, że zawieszają dostawcy wszelkich chipów i układów do kraju rządzonego przez Władimira Putina. To pokłosie ataku Rosji na Ukrainę i wprowadzonych z tego powodu sankcji.

Intel i AMD przeciw Rosji

Informacja została podobno potwierdzona przez dwa niezależne źródła, związane z rosyjskim rynkiem IT, a także ARPE, czyli Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers. Co więcej, Intel przekazał decyzję swojemu chińskiemu oddziałowi, który również nie może wysyłać niczego do Rosji.

Obie firmy na razie nie potwierdziły tej informacji. Rzecznik Intela przekazał jedynie, że ich firma podporządkowuje się wszystkim decyzji i sankcjom nałożonym na Rosję. Z kolei AMD i rosyjskie Ministerstwo Handlu nie skomentowały sprawy. Zatem powyższa informacja wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale w związku z nałożonymi sankcjami taka decyzja w żaden sposób nie dziwi i nie zaskakuje.

Efekty zakazu wydają się oczywiste. Rosjanie stracą dostęp do wielu rozwiązań technologicznych. Sprzęt komputerowy, ten domowy i profesjonalny (np. serwerowy) stanie się gorzej dostępny, a przez to nieporównywalnie droższy. Nie ulega jednak wątpliwości, że zakaz uderzy przede wszystkim w zwykłych Rosjan. Rząd Władimira Putina już od jakiegoś czasu przerzucił się na własne układy Baikal.

